F1 | GP Italia, Russell soddisfatto delle qualifiche: “Contentissimo del risultato”

Con un autentico colpo di coda George Russell è riuscito a portare in seconda fila la Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia. L’inglese infatti è riuscito a beffare entrambe le Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz, portandosi così alle spalle del duo McLaren che ha monopolizzato la prima fila dello schieramento.

E dunque nella gara di domani Russell avrà l’opportunità di partire dal lato pulito della pista, cercando di impensierire al via le due vetture di Woking che ad oggi non sembrano avere rivali.

“È andata alla grande, il terzo posto è un pochino meglio rispetto a quanto mi aspettassi perché è stata una sessione difficile – ha dichiarato Russell al termine delle qualifiche – Per fortuna ci siamo tenuti il meglio per la fine, non siamo troppo lontani dalla McLaren che al momento è velocissima. Stiamo lavorando tantissimo per riprenderli, ma sono contentissimo del risultato odierno”.

Russell poi, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Penso che sarà una battaglia molto serrata, tutti siamo molto vicini. per cui sono molto entusiasta perché tutti aspettavamo questo tipo di competizione. Ora se fai un grande lavoro hai la possibilità di vincere, per cui sono molto carico per domani”.