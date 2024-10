F1 | Austin, Norris sotto investigazione dopo la Sprint

Austin – Lando Norris è stato convocato dai commissari. E’ sotto investigazione per la mossa effettuata durante la lotta con Charles Leclerc.

Il pilota della McLaren, terzo al termine della Sprint Race, ha condotto la mini gara in seconda posizione, fino a quando la Ferrari di Carlos Sainz non ha sferrato l’attacco e Lando ha avuto un bloccaggio. A quel punto anche il monegasco ha tentato il sorpasso tra le curve 14 e 15, ma Norris si è difeso, muovendosi in fase di frenata.

Arrivano preso le lamentele di Leclerc in radio, ma è soltanto al temine della premiazione che scatta l’investigazione.

Il britannico non sembra preoccupato; il colloquio è previsto prima delle qualifiche.