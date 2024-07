F1 | Sfida Norris-Piastri in Ungheria, Vanzini: “I grandi non avrebbero ceduto la posizione” [VIDEO]

F1 GP Ungheria McLaren – La “diatriba”, se così possiamo definirla, tra Lando Norris ed Oscar Piastri ha fatto parecchio discutere al termine dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

L’inglese, finito al comando della corsa per una scelta poco brillante del muretto sul piano strategico, ha restituito la posizione al compagno su suggerimento della squadra , perdendo di fatto non solo una vittoria certa, ma anche sette punti estremamente utili nella rincorsa alla vetta della classifica attualmente in mano a Max Verstappen. Una scelta curiosa che in molti colleghi, secondo Carlo Vanzini, non avrebbero mai attuato, soprattutto in una condizione di classifica così incerta come quella che è emersa dopo l’Ungheria.

Norris, ricordiamo, ha chiuso la gara dell’Hungaroring al secondo posto, mentre sul gradino più alto del podio è salito Oscar Piastri. Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen hanno infine completato i piazzamenti in top cinque. Appuntamento tra una settimana a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio.