Formula 1 | Haas veloce ma inefficace nel fine settimana di Budapest

Formula 1 Haas GP Ungheria – Parziale delusione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen al termine dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le buone prestazioni mostrate nelle qualifiche di sabato pomeriggio, la compagine statunitense non è riuscita a confermarsi tra i miglioro in termini di ritmo gara, aspetto che ha portato i piloti a chiudere rispettivamente in 13° e 15° posizione. Piazzamenti non all’altezza che la compagine capitanata da Ayao Komatsu spera di riscattare tra soli sette giorni in Belgio.

Hulkenberg e l’analisi sul GP Ungheria

“Ho avuto una brutta partenza che ci ha colti parecchio impreparati. In generale ci ha messo in difficoltà in una pista dove è molto complicato effettuare dei sorpassi. Abbiamo provato a seguire una strategia differente per toglierci dall’aria sporca, ma purtroppo non è andata come volevamo. La scelta di ha portato ad affrontare due stint molto lunghi e non siamo riusciti a far funzionare le gomme per tutte quelle tornate. Sul giro secco siamo stati competitiva, ma sul long run non abbiamo mostrato ciò che volevamo”.

Magnussen perde la scommessa sulla gomme

“Abbiamo giocato con i dadi, giocandoci la soft in partenza. Sono riuscito a guadagnare diverse posizioni al via, ma poi non abbiamo mostrato un ritmo sufficiente per la zona punti. Potevamo ottenere qualcosa di meglio in qualifica, ma guardando il ritmo credo che oggi non avremmo potuto ottenere qualcosa di più. Da Budapest impariamo qualcosa e speriamo di compiere un’ulteriore passo in avanti nel prossimo fine settimana di Budapest”.