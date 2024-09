F1 | Sauber, Zhou replica la strategia di Sainz del 2023: “Ho fatto di tutto per supportare la squadra”

Singapore – E’ il gioco di squadra a guidare la Sauber a Singapore, ma non basta per avvicinarsi alla zona punti.

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu cominciano la loro scalata dall’ultima fila della griglia. I due rientrano ai box a metà gara e Zhou si ritrova davanti al compagno di squadra, intendo a difendersi dalla Alpine di Pierre Gasly. I due mettono in atto la stessa strategia che assicurò a Carlos Sainz la vittoria nel 2023, ma i due recuperano soltanto la quindicesima e sedicesima posizione.

Bottas: “Il passo gara non era abbastanza buono “

“Come previsto, è stata una gara difficile. Ho subito avuto problemi con i freni anteriori, che erano surriscaldati, e per questo ho subito alcuni bloccaggi che mi hanno allentato. Abbiamo lavorato con la squadra per restare attaccati alle vetture davanti, nelle fasi iniziali, ma non ci siamo riusciti. La partenza è stata comunque buona e ci ha permesso di stare davanti ad alcuni dei nostri avversari, ma il passo gara non era abbastanza buono e non c’è stata alcuna Safety Car ad aiutarci. Ora è fondamentale usare queste tre settimane per lavorare e, speriamo, di trovare quelle performance che ci mancano, portando un bel pacchetto di aggiornamenti ad Austin per terminare al meglio la stagione”.

Zhou: “Ho seguito alla lettera le istruzioni della squadra”

“Credo che quella di oggi sia stata una gara positiva, rispetto alle ultime, e abbiamo dimostrato che la vettura è più competitiva con pieno carico di carburante. Ovviamente dobbiamo lavorare sul giro secco, partire più avanti ci aiuterebbe, ma comunque questa è stata una gara senza errori. Oggi abbiamo seguito il piano concordato e ho fatto la mia parte nella strategia di squadra aiutando Valtteri. Ho fatto esattamente quello che Carlos ha fatto lo scorso anno, tenendo costantemente Valtteri nella mia zona DRS per aiutarlo a stare davanti a Pierre, e questo ci ha aiutato a restare in quindicesima e sedicesima posizione. Le istruzioni della squadra erano chiare, e le ho seguite nel modo più efficiente possibile, facendo di tutto per supportare la squadra. Speriamo di poter continuare a migliorare e fare un passo avanti durante la pausa”.

