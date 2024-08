Formula 1 | Hamilton al comando nelle libere: “La nuova Monza rende la sfida interessante”

Lewis Hamilton ha concluso la prima giornata di prove libere a Monza con il miglior tempo. Il sette volte campione del mondo ha “beffato” il connazionale Lando Norris per un margine di appena tre millesimi di secondo. Sebbene questo risultato non significhi nulla, considerando che siamo solo all’inizio del weekend e che le prime due ore in pista rappresentano solo un assaggio, il fatto che Lewis sia riuscito a trovare un buon feeling con la sua W15 è comunque significativo. La squadra ha apportato alcune modifiche importanti tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio, migliorando il bilanciamento e la gestione della vettura, il che ha permesso a Hamilton di sentirsi più a suo agio al volante.

“È un sollievo che Kimi stia bene, visto che è stato un incidente serio – ha detto Hamilton. La cosa più importante è che non abbia subito conseguenze. Per quanto riguarda la nostra vettura, è stata una giornata positiva. Il nuovo asfalto e i cordoli hanno reso la sfida interessante, ma l’auto ha risposto bene fin da subito. Durante la prima sessione sembrava che ci fosse un po’ di graining e che molti piloti avessero problemi con le gomme. Abbiamo fatto alcune modifiche significative prima del pomeriggio, e nell’ultima ora la macchina ha mostrato un miglioramento. C’è ancora del lavoro da fare sia qui che in fabbrica durante la notte, soprattutto per il long run, così da essere il più competitivi possibile per il resto del weekend”.