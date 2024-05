F1 | Sauber, Bottas: “Pronti a cogliere ogni opportunità”

Imola – La Sauber dovrà ricostruire il suo weekend dal fondo della griglia: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non sono riusciti a passare il taglio per il Q1, restando fermi rispettivamente in sedicesima e diciassettesima posizione. Le condizioni non hanno permesso ai due di sfruttare al meglio i nuovi aggiornamenti e il potenziale della vettura, che sembra non esser ancora stato liberato del tutto.

Bottas: “Pronti a cogliere ogni opportunità”

“Sfortunatamente, non è stato un weekend così facile per noi, abbiamo avuto delle mancanze. Superare il taglio in Q1 è sempre difficile: guidare su questa pista è stato più complicato del solito questo weekend, a causa del vento. Non è stata una sessione facile, e probabilmente avremmo potuto racimolare due decimi in più. Oltre a questo, una raffica di vento mi ha fatto perdere tempo in curva 12 durante il mio secondo tentativo. La cosa positiva è che il passo c’è: per la gara ci servirebbe un po’ di fortuna e un po’ d’azione davanti a noi. Sarà una sfida, ma siamo pronti a cogliere ogni opportunità”.

Zhou: “Gli aggiornamenti funzionano”

“Non è stato uno dei nostri migliori weekend. Ho montato un nuovo fondo e abbiamo dovuto fare delle modifiche dopo le FP3, perché ero un secondo più lento di Valtteri. La squadra ha fatto un grande lavoro per farmi arrivare in qualifica. non è stato facile, e so che avremmo potuto fare di più. Il pacchetto di aggiornamenti, seppur piccolo, sembra lavorare bene, ci sta dando più performance. Ora testa alla gara: non sarà facile perché tutti opteranno per strategie simili, ma è una pista vecchia scuola e tutto può succedere. Sono fiducioso: potremo recuperare posizioni”.