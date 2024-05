F1 | GP Imola: Vettel omaggia Senna e Ratzenberger [VIDEO]

Momento emozionante all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il quattro volte iridato, Sebastian Vettel, a bordo della McLaren MP4/8 di Ayrton Senna, ora di proprietà del tedesco, ha fatto diversi giri in pista omaggiando sia il compianto pilota brasiliano che Roland Ratzenberger, scomparso anche lui in quel drammatico weekend a Imola nel 1994.

Il pubblico ha partecipato con affetto e commozione ed è esploso il boato quando Vettel ha sventolato sia la bandiera brasiliana che quella austriaca.

A legend of the present, honouring a legend of the past.

Watch as Sebastian Vettel drives Ayrton Senna's 1993 @McLarenF1 around the historic Imola Circuit ❤️#F1 #ImolaGP https://t.co/729qgbfsMM

