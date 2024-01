Il 2026 è lontano ma non troppo. Manca infatti sempre meno all’introduzione dei nuovi regolamenti sulle power unit che entreranno in vigore tra due anni. Una situazione che porterà al futuro ingresso di due nuovi motoristi nel Circus: Ford e Audi che lavoreranno rispettivamente al fianco di Red Bull e Sauber.

L’arrivo dell’Audi potrebbe rappresentare un ottimo innesto per la Sauber, che al termine della scorsa stagione ha concluso la partnership con Alfa Romeo, protagonista di un ultimo campionato poco felice. Valtteri Bottas, che ha il contratto con la scuderia di Hinwil in scadenza a fine 2024, vorrebbe par parte del progetto Audi ed ha ammesso come il suo obiettivo principale sia quello di continuare ad essere parte integrante della squadra anche nel 2026.

“La F1 è la cosa principale per il sottoscritto – ha dichiarato Bottas ad Autosport – Ho ancora fame di tornare sul podio prima o poi. Il progetto Audi potrebbe essere la prossima opportunità. Da quanto ho capito, prenderanno le decisioni per le stagioni future all’inizio di quest’anno. Ma non nell’immediato. Avrò queste discussioni nel primo trimestre del 2024”.

Bottas, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Fare parte di Audi sarebbe la mia priorità e preferenza numero uno. Ma se per qualche motivo non fosse così, allora parlerei assolutamente con altre squadre. Voglio esserci perché sento di avere ancora alcune situazioni incompiute in questo sport”.