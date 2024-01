F1 | Ferrari, Vasseur: tutelare i meccanici dal calendario infarcito di gare

Mancano poco meno di due mesi all’inizio della nuova stagione che scatterà in Bahrain tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Anche quest’anno il calendario di Formula 1 rappresenterà una sfida molto proibitiva per le squadre che dovranno far fronte a ben 24 appuntamenti, con il Circus che chiuderà i battenti solamente l’8 dicembre con il consueto appuntamento finale allo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi.

Frederic Vasseur, discutendo del calendario infarcito di gare, ha sottolineato come sia importante preservare soprattutto i meccanici dallo stress derivante dall’essere praticamente sempre in giro per il mondo. Il francese, a capo della Gestione Sportiva della Ferrari dallo scorso anno, ritiene che si debba lavorare anche su questa situazione per gestire nel migliore dei modi la squadra chiamata ad uno sforzo fisico e mentale non indifferente.

“Dobbiamo avere il miglior approccio per i meccanici, perché fa parte della prestazione, fa parte dell’affidabilità – ha dichiarato Vasseur, come riportato da RacingNews365 – Non sono strani gli errori nei pit stop di Abu Dhabi e in alcune altre gare. Penso che fossero tutti esausti. Significa che dobbiamo pensare forse ad avere una rotazione dei meccanici, o a mantenere alcuni di loro in varie gare e ad avere un altro gruppo di meccanici a casa che si prenda cura delle vetture quando si torna in fabbrica. Penso che abbiamo spazio per fare qualcosa, abbiamo spazio per gestire tutto in modo migliore”.

Vasseur ha poi aggiunto: “Dobbiamo tenere presente che un paio di anni fa facevamo fatica a trovare piste ed eventi. Oggi abbiamo molte proposte, abbiamo una situazione dove ci sono 24 gare e anche probabilmente di essere un po’ troppo selettivi sugli appuntamenti. Certamente dobbiamo lavorare sul calendario”.

Il team principal della Ferrari completando il proprio pensiero ha detto: “L’anno prossimo avremo la prima parte della stagione in Estremo Oriente con Melbourne, Giappone e Cina di seguito. Permetteremo ad alcuni meccanici e piloti di rimanere qualche volta in più in questa parte del mondo, sarà utile. Poi dobbiamo gestire bene la squadra, fargli riposare un po’, ma non credo che dobbiamo ridurre il numero degli eventi”.