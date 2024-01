F1 | Dominio Red Bull, Sainz vorrebbe una Formula 1 meno scontata

La Red Bull ha firmato il 2023. La scuderia di Milton Keynes ha infatti letteralmente rubato la scena alla concorrenza nell’ultima stagione, conquistando ben ventuno vittorie in ventidue appuntamenti. L’unica gara in cui la scuderia di Milton Keynes ha abdicato è stata la trasferta di Singapore, dove a fare festa sul tracciato cittadino di Marina Bay è stata la Ferrari con Carlos Sainz.

Lo spagnolo dunque ha vinto quello che si è rivelato l’unico GP non marcato Red Bull, che ha di fatto dominato in pista con un incontenibile Max Verstappen. Proprio Sainz ritiene che il maggiore interesse di una stagione a tinte Red Bull sia stata rappresentata dalla lotta alle spalle della RB19 che ha visto avvicendarsi Ferrari, Mercedes e McLaren. L’alfiere del Cavallino auspica una Formula 1 meno scontata per la lotta al vertice che creerebbe così più pathos per la contesa iridata.

“Dietro la Red Bull abbiamo visto un ottimo esempio di quanto possa essere bella la Formula 1 – ha dichiarato Sainz, intervistato da AS – Una squadra come la McLaren è partita ultima ed ha concluso alle spalle della Red Bull, e una squadra come la Ferrari conquista le pole position, lotta contro la Red Bull per la vittoria e nelle altre gare è a 50 secondi dalla vittoria. Questo è quello difficile capire della Formula 1. E la Mercedes, in gara a volte va forte come la Red Bull, ma poi altre volte, come in Brasile, degrada e non ne capisce i motivi”.

Sainz poi, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “È l’incertezza, la variabilità di una bella F1 in cui purtroppo c’è una squadra che domina e non ha quella variabilità, che è la Red Bull. E dominano tutte le gare, tranne che a Singapore”.