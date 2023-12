F1 | Sainz: “Voglio diventare campione del mondo”

Carlos Sainz non ha dubbi. Lo spagnolo infatti ritiene di essere nel posto giusto per provare a laurearsi campione del mondo. L’alfiere del Cavallino, che ha concluso la sua terza stagione sotto l’egida di Maranello, ha discusso del suo sogno che è appunto quello di conquistare l’alloro iridato. Al tempo stesso Sainz ha parlato anche dell’emozione che prova nel correre con un marchio leggendario come quello Ferrari.

L’ultima stagione è stata molto complicata per la Ferrari, che ha dovuto fare i conti con una vettura poco competitiva, con l’unica gioia arrivata a Singapore dove a conquistare la vittoria è stato proprio Sainz. Un successo che ha permesso allo spagnolo, e alla Rossa, di interrompere la striscia di trionfi consecutivi della Red Bull.

“Sono nella migliore posizione sulla griglia di partenza della F1 per essere campione del mondo senza dubbio – ha dichiarato Sainz, intervistato da Dazn Spagna – Finché non sei in Ferrari non lo provi. Praticamente corri per un intero paese. Do il massimo nel lavoro, in pista, ti alleni per diventare campione del mondo e per farlo con la Ferrari”.

Lo spagnolo, completando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Sono così felice alla Ferrari e così felice di far parte di questa squadra che, al momento, non vedo una data di scadenza. Ho molti anni davanti a me e contarli tutti in rosso non sarebbe troppo importante per il sottoscritto. La mia motivazione principale è essere campione del mondo. E se riesco a raggiungere questo obiettivo con la Ferrari, ancora meglio . È ciò che dobbiamo provare nel 2024 e penso alle capacità che abbiamo”.