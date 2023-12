F1 | Morto l’ex direttore sportivo McLaren Gil de Ferran

Il mondo del motorsport è in lutto. Nella giornata di ieri, venerdì 29 dicembre, si è spento Gil de Ferran all’età di 56 anni. Secondo quanto riportato dall’Associated Press l’ex pilota brasiliano, di origini francesi, è stato colto da infarto mentre correva con suo figlio Luke al Concours Club in Florida.

In Formula 1 ha ricoperto varie mansioni, tra cui quella di Direttore Sportivo della BAR-Honda a metà degli anni 2000 e della McLaren dal 2018 al 2021. Proprio nella scuderia di Woking era tornato negli scorsi scorsi come consulente. In carriera ha ottenuto importanti vittorie oltreoceano, tra le quali spiccano i due titoli Champ Car e il trionfo nella 500 Miglia di Indianapolis nel 2003.

“Sono molto scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della perdita di Gil de Ferran. Era una persona incredibile e un vero campione, mancherà moltissimo a tutti noi. I nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento molto triste”, il pensiero dell’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali.

“Ho corso con Gil in tutto il mondo e l’ho visto vincere alcune delle gare più importanti. È un grande amico da oltre 20 anni e ci mancherà molto e non sarà mai dimenticato”, ha detto il CEO McLaren Zak Brown.