F1 | Sainz svetta nel venerdì di libere a Monza: gli highlights [VIDEO]

F1 GP Italia Monza highlights prove libere – Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una giornata di lavoro ben gestita, Carlos Sainz è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Sergio Perez, finita contro le barriere a pochi minuti dalla conclusione delle FP3.

Un responso importante che ha confermato le qualità della SF-23 nei circuiti a basso carico aerodinamico. Quarta posizione per Oscar Piastri, seguito da Max Verstappen, Charles Leclerc, Alexander Albon, Fernando Alonso e George Russell. Chiude la graduatoria della top dieci Nico Hulkenberg. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza e ultima sessione di libere, la quale servirà a piloti e squadre per preparare la qualifica che andrà in scena domani pomeriggio alle 16.00.