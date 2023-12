Un fine settimana perfetto, che resta impresso nella mente, con pole position e vittoria. Carlos Sainz e la Ferrari nel GP di Singapore furono perfetti in ogni sessione, con la Rossa che fu capace di massimizzare il risultato – anche “giocando di squadra” con Leclerc – e di vincere il suo unico GP stagionale, tra l’altro l’unico GP del 2023 che non porta la firma in calce della Red Bull.

Nell’inverno della F1 Carlos Sainz è tornato a parlare della sua vittoria nel sud-est asiatico, la seconda in carriera, portandola ad esempio della capacità della squadra di rendere al massimo anche sotto pressione. Per la Ferrari, complici le insolite difficoltà di Verstappen in quel fine settimana, Singapore era l’unica vera occasione per non finire la stagione a quota zero successi, e gli uomini del Cavallino nell’occasione furono bravi a non sprecare l’unico colpo in canna.

“Il fatto di essere stati capaci di sfruttare l’occasione di Singapore, massimizzando la nostra prestazione in ogni sessione dimostra che la Ferrari sa rendere al meglio anche sotto pressione e che si farà trovare pronta l’anno prossimo – le parole di Sainz a Motorsport.com – Quel fine settimana la pressione era tanta; era l’unica possibilità di provare a vincere un GP, insieme forse a Las Vegas. Abbiamo dimostrato di saper rendere in una situazione non facile. Sicuramente abbiamo imparato a tirare fuori il meglio dalla macchina in ogni occasione, quello che ci manca è la costanza per far si che ogni fine settimana somigli a quelli di Singapore o Las Vegas, e non magari a quelli dove siamo stati anche di un secondo al giro più lenti sul passo gara rispetto alla Red Bull. Dobbiamo lavorare su questo”.