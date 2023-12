Il 2023 è stato un anno incredibile per la Red Bull e per Max Verstappen, con la scuderia di Milton Keynes e il proprio alfiere che hanno letteralmente rubato la scena alla concorrenza. L’olandese è stato l’autentico mattatore del campionato, conquistando la bellezza di ben diciannove successi in ventidue appuntamenti. Ma quanto durerà questo dominio? Una domanda alla quale è difficile dare una risposta sul lungo periodo, soprattutto considerando che dal 2026 entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico sulle power unit.

Nuove normative che porteranno Red Bull alla partnership con la Ford, che prenderà il posto della Honda, sodalizio ufficializzato ad inizio anno in concomitanza con la presentazione in America della RB19. Discutendo del futuro della squadra, Verstappen non si è sbilanciato ma al tempo stesso auspica che la striscia di vittorie possa perdurare nel tempo.

“Il dominio Red Bull finirà con il proprio motore? Una domanda difficile. Con un punto interrogativo – ha dichiarato Verstappen, intervistato da Blick – Ma a Milton Keynes centinaia di persone stanno lavorando a questo progetto Red Bull Powertrains. Non vogliamo essere colti di sorpresa nel 2026. Speriamo tutti che sia un razzo. Vedremo”.

Verstappen poi discutendo del 2024 ha detto: “Sarà molto difficile ripetere una stagione del genere. Ok, puoi sempre fare di meglio. Ma da qualche parte c’è un limite. E i nostri rivali non si fermeranno certamente finché non riusciranno a batterci. La Red Bull RB19 è ormai storia: speriamo che la nuova vettura sia ancora migliore!”.