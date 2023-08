F1 | De Vries, dal volante ai libri: si è iscritto ad Harvard

Dopo la delusione per il licenziamento dall’AlphaTauri, Nyck de Vries ha deciso di investire il tempo libero giocando a golf e riprendendo a studiare. L’olandese, intervistato da RacingNews365, ha dichiarato infatti di essersi iscritto all’università di Harvard e di non avere avuto difficoltà ad accettare di non essere più sulla griglia di partenza del Mondiale di Formula 1.

“Ho avuto molto supporto e in realtà è andata molto naturalmente. Da allora gioco molto a golf. Non ho mai studiato prima in vita mia, infatti, non ho nemmeno finito il liceo. Ma a settembre seguirò un corso ad Harvard. Negoziazione e leadership, un po’ di studio. Lo faccio perché mi piace ed ho un po’ di tempo e poi per l’interesse ad imparare altre cose”.

De Vries, non è l’unico pilota ad aver iniziato un percorso accademico: anche Nicholas Latifi si è iscritto alla facoltà di economia, presso la London Business School.