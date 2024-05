F1 | Russell: “Ho fatto un altro pit-stop perché non ero sicuro di finire la gara con le hard”

George Russell chiude con il settimo posto una gara nella quale la Mercedes ha ottenuto il massimo possibile. Arrivato alle spalle dell’altra W15 di Hamilton, l’inglese è stato uno dei pochissimi ad aver optato per il secondo pit stop, perché non era certo di arrivare al traguardo con la gomma hard montata per il secondo stint. Non perdendo granché in termini di squadra, se non appunto la posizione con il suo compagno, ha preso la scelta più conservativa per non danneggiare eventualmente la gara del team. Gli aggiornamenti sulla monoposto sembrano funzionare, ma i tre top team là davanti non stanno certo a guardare.

“Avevamo qualche preoccupazione riguardo alla possibilità che la gomma hard arrivasse fino alla fine, quindi abbiamo effettuato un secondo pit stop – ha dichiarato Russell. Ovviamente ho perso una posizione rispetto a Lewis, ma siamo riusciti a regalare un punto in più alla squadra, ma per noi è stata una gara piuttosto in solitaria. Abbiamo ridotto leggermente il divario con la Red Bull e aumentato il nostro vantaggio sul centro gruppo. Tuttavia, anche McLaren e Ferrari hanno avuto miglioramenti simili, quindi dobbiamo sbloccare prestazioni maggiori e fare passi più grandi il prima possibile. Non saremo mai soddisfatti del sesto e del settimo posto, ma è qui che siamo in questo momento. Tutti sono super motivati ed è molto stimolante vederlo, ma dobbiamo continuare a spingere. In questo fine settimana abbiamo massimizzato il pacchetto a disposizione”.