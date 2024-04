F1 | Rinnovo Aston Martin-Alonso, de la Rosa: “Dimostra grande impegno da entrambe le parti”

La settimana che si va a concludere è stata molto importante per quel che riguarda sia l’Aston Martin che per Fernando Alonso, con la scuderia di Silverstone che ha annunciato il rinnovo almeno fino al 2026 con il proprio alfiere. Un annuncio che toglie il due volte campione del mondo dal mercato, nome tra i più chiacchierati in queste ultime settimane.

Discutendo del prolungamento tra Aston Martin e Alonso, Pedro de la Rosa ha ammesso come tale soluzione veda il team di Lawrence Stroll e lo spagnolo uniti nell’andare alla caccia degli stessi obiettivi fidandosi l’uno l’altro.

“Dimostra un grande impegno da parte di Fernando alla sua età – ha dichiarato De la Rosa a F1 Nation, podcast ufficiale della Formula 1 – Ma non dimentichiamolo dimostra anche un grande impegno da parte dell’Aston Martin da diverso tempo perché che si stanno impegnando con un pilota che ha 42 anni. A loro l’età non interessa, ma solamente le prestazioni. In questa fase della sua età sta raggiungendo il picco”.

De la Rosa ha poi aggiunto: “Nell’ultima gara di Suzuka è stato eccezionale dal venerdì alla domenica. Guardando i dati, come guidava, all’interno della squadra, era impressionante. Sta davvero volando”.