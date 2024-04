F1 | Red Bull, Marko: “Abbiamo una buona macchina ma è Verstappen a fare la differenza”

Il ritiro di Melbourne, dove a fine marzo è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema ai freni, è stata solo una parentesi già archiviata per Max Verstappen che domenica scorsa a Suzuka è tornato protagonista dominando dall’inizio alla fine il Gran Premio del Giappone. L’olandese dunque ha riscattato come meglio non poteva il ritiro in Australia, risultando imprendibile per la concorrenza. fino alla bandiera a scacchi.

Marko, analizzando la doppietta Red Bull ottenuta nella terra del Sol Levante, ha sottolineato come la squadra di MIlton Keynes possa contare su una base importante ma che la differenza continua a farla il tre volte campione del mondo. Ad eccezione della corsa dell’Albert Park, Verstappen ha conquistato solamente vittorie nei GP terminati.

“Queste sono sempre state le mie parole: abbiamo una buona macchina, ma poi Max fa ancora una volta la differenza. A Suzuka tutto era chiaro, ma poi Max ha fatto questo incredibile giro più veloce con gomme usate”, ha dichiarato Marko intervistato dalla testata austriaca OE24.

Il manager di Graz ha poi aggiunto: “Non lo ha fatto per divertimento, ma per trasmettere il suo messaggio: ‘Ciao, il resto di voi è lì solo per arrivare secondo!'”.