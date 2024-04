F1 | Aston Martin, Krack: “Al momento siamo quinta forza”

Quello che ha visto protagonista l’Aston Martin è stato un primo scorcio di stagione nettamente diverso rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Dopo le prime quattro gare del 2023 la squadra di Lawrence Stroll aveva infatti ottenuto tre piazzamenti a podio, tutti firmati da Fernando Alonso, e la bellezza di 87 punti nel Mondiale costruttori. Oggi invece nella classifica marche la scuderia di Silverstone ne ha all’attivo solamente 33 che la pongono momentaneamente al quinto posto.

Il team principal dell’Aston Martin Mike Krack, discutendo di questo inizio di Mondiale, ha sottolineato che attenderà la gara di Shanghai per fare un primo bilancio ma al tempo stesso ma ammesso come il team debba migliorare per accrescere le proprie prestazioni.

“Il riferimento sono le prime cinque gare per vedere a quale punto siamo – ha riferito Krack ai microfoni di Dazn Spagna – E finora siamo stati, nel complesso, il quinto team più veloce. Alle volte siamo stati anche il quarto, questo indica che lottiamo tra il settimo e decimo posto”.

“Chiaramente dobbiamo migliorare, senza dubbio dobbiamo cercare di ottenere qualcosa in più. Ma penso che se si riesca a lottare e non trovarsi nella terra di nessuno sia già un primo passo. E non ci fermeremo qui”.