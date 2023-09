F1 | Ricciardo rompe il silenzio dopo l’infortunio [FOTO]

AlphaTauri, Ricciardo – Con alcune foto pubblicate su Instagram, il pilota dell’AlphaTauri, Daniel Ricciardo, ha rotto il silenzio dopo l’operazione alla mano destra, infortunata durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda. L’operazione, effettuata dal Dr Xavier ha avuto esito positivo e ora, Ricciardo dovrà osservare un periodo di riabilitazione. Proprio per questo motivo, salterà i prossimi due appuntamenti di Singapore e Giappone e sarà sostituito da Liam Lawson. Nel post pubblicato, si vede la mano del pilota con un evidente cicatrice ma il 34 enne non perde il sorriso e lo vediamo intento a cantare durante l’allenamento.

Di certo, non ci voleva questo stop per l’australiano che è tornato nel Mondiale di Formula 1 dopo il licenziamento di Nyck de Vries da AlphaTauri, anche perché si inizia già a parlare del suo arrivo in Red Bull, al posto di Sergio Perez, a partire dal 2025. E’ stato proprio Ricciardo ad ammettere che il suo arrivo in AlphaTauri non è casuale, dal momento che punta a tornare a correre con la scuderia di Milton Keynes.