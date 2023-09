F1 | Mercedes, Russell loda Hamilton: per lui è ancora il migliore in pista

Nonostante il dominio di Max Verstappen, il pilota della Mercedes, George Russell ritiene che il suo compagno di squadra, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, sia ancora il pilota migliore in griglia di partenza. Verstappen è ormai prossimo a conquistare il terzo titolo iridato consecutivo, Hamilton non vince dal GP dell’Arabia Saudita 2021. Il pilota della Mercedes lo scorso anno è stato battuto da Russell che a San Paolo ha conquistato la sua prima vittoria in carriera.

Quest’anno, le cose sono diverse perché è Hamilton a trovarsi spesso davanti al compagno di squadra che, intervistato da Autoweek ha elogiato Sir Lewis Hamilton:

“È ovviamente il più grande di tutti i tempi. Imparo molto da lui, dentro e fuori dalla pista, ed è una figura enorme per lo sport. Penso che abbia voglia di provare a vincere più gare. Voglio raggiungere anche io questo obiettivo e batterlo. Lewis è ancora il più grande pilota di tutti i tempi. E poi lo definiresti come il più veloce e il migliore sulla griglia. E ho la possibilità battagliare con lui, vuoi sempre metterti contro i migliori. Credo in me stesso e ho dimostrato a me e alle persone intorno ciò di cui sono capace, e ottieni quel rispetto competendo con i migliori del settore”.