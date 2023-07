F1 | Ricciardo pronto a sostituire De Vries?

Ricciardo AlphaTauri – Helmut Marko ha smentito le voci su Alex Albon candidato a sostituire Sergio Perez alla Red Bull. Il messicano, per la quinta qualifica consecutiva, non è riuscito a garantirsi l’accesso in Q3 a differenza del compagno di squadra, Max Verstappen che ha ottenuto ben cinque pole consecutive. Marko, tuttavia, sostiene che al momento non c’è nessuno che possa sostituire Perez e il messicano non è preoccupato:

“L’ho sperimentato in tutti i miei 13 anni in Formula 1 e non mi preoccupo di nulla. Sono concentrato sul rimettere in carreggiata la mia stagione e voglio essere sicuro di continuare a divertirmi. Il ritmo c’è in gara, so di avere il supporto del mio team per superare tutto questo”.

Proprio oggi, Perez sarà impegnato in una giornata intera al simulatore. Marko, parlando del messicano, ha aggiunto:

“Negli ultimi dieci giri, è stato il pilota più veloce in pista. Fortunatamente ha concluso davanti ad Alonso e ha esteso il suo vantaggio. Questo è il nostro obiettivo. Tutto va bene tranne che per le qualifiche, ma lo terremo sotto controllo”.

Questa settimana, Daniel Ricciardo sarà impegnato al volante della Red Bull 2023 per un test Pirelli e secondo molti, la sua presenza in pista non è un caso dal momento che potrebbe sostituire Nyck de Vries in AlphaTauri, già nel corso di questa stagione:

“Abbiamo un test e poi parleremo”, ha dichiarato Marko a Sky Deutschland.

L’ex pilota di F1 Ralf Schumacher pensa che l’annuncio della sostituzione De Vries-Ricciardo, sia vicina:

“La decisione è stata presa, ne sono abbastanza sicuro. È un peccato per lui che probabilmente non sarà a Zandvoort, ma è anche un bene per Daniel Ricciardo e per la squadra. Alpha Tauri potrebbe sfruttare un po’ di esperienza”.

