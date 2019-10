F1 | Renault, Abiteboul: “Hulkenberg terzo pilota? Nessuna discussione a riguardo”

Il futuro di Nico Hulkenberg è sempre più lontano dalla Formula 1. Dopo il no alla Haas, nelle ultime settimane il tedesco è stato accostato all’Alfa Romeo e alla famiglia Red Bull (quindi Toro Rosso compresa), ma non sembra esserci spazio al momento per lui nel grande Circus, e così come dichiarato stamane nella conferenza stampa di Suzuka, Nico potrebbe anche stare lontano da questo mondo per un anno, preferendo altre esperienze per rimanere in attività. A Cyril Abiteboul, team principal della Renault, è stato chiesto se a Nico fosse stato proposto il ruolo di pilota di riserva, ma il francese al momento ha voluto scartare questa possibilità.

“Non abbiamo avuto questo tipo di discussioni – ha detto Abiteboul al Russia’s Championat. Al momento siamo concentrati sul finale di stagione. Vedremo come sarà messo ad Abu Dhabi o entro il 31 dicembre, a quel punto potremmo anche parlarne. Ma Nico, come ho già detto chiaramente in precedenza, non vuole venire in 22 gare di Formula 1 per stare a guardare, lui è un pilota da corsa”.