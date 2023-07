Formula 1 | Mercedes, Hamilton: “Siamo lenti ed è una sorpresa”

Delusione in casa Mercedes per il risultato del Gran Premio d’Austria. Lewis Hamilton è stato il migliore delle due Frecce Nere, conquistando però solo una settima posizione. La W14 ha sofferto e non poco a Zeltweg, un po’ a dire il vero se lo aspettavano all’interno del team, ma faticare così tanto specialmente in gara, di fatto il vero punto forte della monoposto di quest’anno è stato sorprendente in negativo. In più ci sono stati ulteriori noie con i track limits, questo perché, a detta di Hamilton, la mancanza di carico in curva 10 non permetteva al campione inglese di tenere una traiettoria corretta.

“Non è stata la giornata migliore – ha detto Lewis. Non ci aspettavamo di essere così lenti, e la nostra prestazione di questo weekend è stata una sorpresa. Non sappiamo ancora il perché, ma questa pista ha evidenziato diverse aree di miglioramento sulle quali dobbiamo concentrarci. Sapevamo di non avere un gran posteriore qui, quindi abbiamo tolto molta ala anteriore per mantenere un equilibrio. In alcune curve ho faticato, specialmente alla 10 perché scivolavo e non potevo fare nulla al riguardo, ecco perché non riuscivo a rispettare i track limits. Abbiamo aggiunto un po’ di ala nelle soste e la vettura ha iniziato a comportarsi meglio, ma è stata comunque una sfida”.