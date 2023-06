F1 | Red Bull, Verstappen punzecchia Perez: “Meno male che ci sono io”

Sergio Perez è reduce da tre GP assai complicati, nei quali è apparso oltremodo in difficoltà nonostante guidasse l’imprendibile Red Bull. Al contempo Max Verstappen si è confermato, nelle ultime gare, una sentenza, con il suo primato mai messo in discussione. Una situazione del tutto opposta a quella di inizio stagione, con Perez che fino a Miami ha pensato di poter sfidare alla pari il team mate nel mondiale.

La verità è che tra due non c’è paragone e il messicano è uscito a dir poco malconcio da un confronto impietoso. Verstappen, all’indomani del GP di Montreal, brillantemente vinto mentre Checo annaspava in qualifica e in gara, non si è trattenuto dal lanciare una stoccata niente male a Perez.

“Chissà cosa sarebbe accaduto in Red Bull se non ci fossi stato io, sicuramente le cose sarebbero molto diverse – le parole pungenti del campione del mondo – Personalmente non sarei felice di non arrivare in Q3 per tre volte di fila. Ma io non sono preoccupato. Reso del tutto impegnato sul mio lato del box. Faccio attenzione a questo”