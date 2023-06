F1 | Red Bull, Marko assolve Perez: “Il suo compito lo svolge bene”

Sergio Perez fa la seconda guida e va bene così. E’ più o meno questo il contenuto del messaggio di Helmut Marko, il quale, parlando delle difficoltà affrontate in questo periodo dal pilota messicano, ha voluto ridimensionare il caso, spiegando che Checo il suo compito lo svolge più che bene, fa ciò che la scuderia si aspetta da lui e che non è detto che in giro ci sia di meglio. Insomma, finché non mina la serenità della squadra e porta punti utili al Costruttori, Perez può tenersi il sedile senza troppi problemi. D’altronde Marko ha ribadito che per lui Verstappen è di un’altra categoria.

“Prendiamo seriamente anche problemi di lusso – le parole di Marko come riportate da GPFans.com – Perez in fondo svolte il lavoro che ci aspettiamo da lui, contribuisce a portare punti per vincere il Costruttori e l’attuale classifica ci dà ragione. In più è un pilota che quando è in giornata può vincere i GP. Il resto dei discorsi è relativo, Verstappen è un pilota in costante miglioramento e allora dobbiamo domandarci chi sarebbe l’alternativa a Perez. Esiste qualcuno che potrebbe sfidare Max ad oggi? Personalmente non vedo nessuno in grado di farlo”.