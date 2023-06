F1 | Red Bull, Verstappen: “Spero possano esserci più squadre in lotta per la vittoria”

La Red Bull e Max Verstappen stanno letteralmente dominando il Mondiale 2023 di Formula 1, non lasciando neanche le briciole alla concorrenza. In Canada, dove il Circus ha corso nell’ultimo weekend, l’olandese e la scuderia di Milton Keynes hanno conquistato l’ennesima vittoria in una stagione che appare come una cavalca trionfale fino alla conquista matematica delle rispettive corone iridate. Una situazione, come d’altronde è accaduto in passato, essendo la Formula 1 una competizione ciclica, che lamenta la mancanza di battaglia a più squadre per il vertice.

Sulla noia, che caratterizzerebbe l’attuale Formula 1, si è espresso Max Verstappen. Il due volte campione del mondo ha infatti ammesso come capisca il disappunto degli appassionati e si augura che in futuro la lotta per la vittoria possa essere più avvincente.

“Capisco che la gente possa annoiarsi se domina solamente una squadra – ha dichiarato Verstappen, citato da RaceFans.net – L’abbiamo visto anche con la Mercedes, l’abbiamo visto con la Ferrari in passato, l’abbiamo visto con la Red Bull. Sicuramente spero che più squadre possano erano vicine, anche se hai un piccolo problema o altro o non riesci a ottenere l’assetto completo al 100% c’è la possibilità di vittoria per un’altra squadra”.

Verstappen, discutendo del dominio Mercedes che ha preceduto quello attuale della Red Bull, ha detto: “Si tratta di duro lavoro e ho apprezzato quello che hanno fatto. All’epoca era davvero impressionante, quindi non ho mai pensato che dovessi fermarlo o altro. Si trattava solo di provare a lavorare di più e cercare di recuperare il ritardo”.