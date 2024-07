F1 | Red Bull, Verstappen: “Non so se i prossimi aggiornamenti ci riporteranno davanti”

Spa Francorchamps – Max Verstappen prova a rimontare dalla undicesima posizione nel Gran Premio del Belgio, ma è costretto ad accontentarsi della quinta posizione. L’olandese recupera subito posizioni al via, fin quando non si ritrova negli scarichi della McLaren di Lando Norris, che ha perso invece posizioni. Dopo la prima sosta si ritrova dietro a Sergio Perez, ma stavolta il team aggira l’ostacolo richiamando il messicano ai box. Pochi giri più tardi, dopo la seconda sosta di Max, le cose si ripetono: stavolta è chiaro il messaggio del team, Sergio si sposta e Max prende la quinta posizione, ma la Ferrari di Leclerc è troppo distante e i giri a disposizione troppo pochi per agguantare un’altra posizione. E’ la quarta vittoria mancata per l’olandese, l’ultima in Spagna: un digiuno così prolungato non accadeva dal 2020.

AGGIORNAMENTO: A seguito della squalifica di George Russell, Verstappen conquista ufficialmente la quarta posizione.

Verstappen: “Arrivare dalla undicesima alla prima posizione sarebbe stato irrealistico”

“E’ stata una giornata positiva per me, considerando che sono partito dall’undicesima posizione e sono finito davanti a Lando che è il mio rivale nel campionato. Credo che abbiamo fatto tutto bene con la strategia, la partenza è stata buona. Ero in un trenino DRS ed era difficile sorpassare, ma credo che con la strategia abbiamo fatto il possibile. E’ stato difficile farcela con due medie e una sola hard, avremmo potuto fare di più se fossimo partiti con la hard, ma credo che abbiamo massimizzato il risultato. Abbiamo limitato i danni, sapevo che sarebbe andata così e sarebbe stato difficile superare. Ero troppo vicino agli altri e in quei casi è difficile fare qualcosa. Arrivare dalla undicesima alla prima posizione sarebbe stato irrealistico, per cui sono soddisfatto. Ora via alla pausa estiva, avremo un po’ di tempo per rilassarci, ma continueremo a lavorare per tornare ad essere veloci, cercando di trovare delle soluzioni per il resto della stagione. Tutti hanno comunque fatto un grande lavoro e avranno una meritata pausa. L’inizio della stagione è stato grandioso, le ultime gare sono state un po’ più difficili, ma troveremo una soluzione. Non so se i prossimi aggiornamenti ci riporteranno davanti, ci sono tante cose da analizzare. Torneremo a correre a casa mia, a Zandvoort. Sarà una dura lotta, cruciale sarà la gestione gomme, ma sarebbe bellissimo vincere davanti ai miei tifosi”.