F1 | Red Bull, Perez termina ottavo: “Dobbiamo capire cosa sta succedendo”

Spa Francorchamps – L’esame di Sergio Perez è terminato ed è tempo di tirare le somme: è vero che il messicano ha fatto il pieno di voti in qualifica, dove ha conquistato la prima fila – grazie alla penalità del compagno di squadra – in gara invece fatica a tenere il passo, tanto da perdere ben 6 posizioni. Al via non non riesce a tenersi alle spalle l’impetuoso Lewis Hamilton, e col pit-stop finisce nelle retrovie. Viene superato prima da Piastri, poi da Russell, fino a quando alle sue spalle non arriva Max Verstappen. La squadra si toglie da ogni intrigo politico richiamando – in anticipo – il messicano ai box; peccato che la situazione si ripeta poco dopo e stavolta, platealmente, Checo si sposta a favore di Max. I sorpassi subiti, però, non finiscono qui: Perez perde la posizione prima a favore di Norris, poi Piastri, per tagliare il traguardo in ottava posizione. Non un bilancio così positivo per lui, che resta quindi in bilico: chissà se davvero lo rivedremo a bordo della Red Bull, a Zandvoort, oppure no.

Perez: ” E’ stata una corsa sulle montagne russe per me ultimamente”

“Partivo dalla seconda posizione per lottare per il podio, la gara sembrava andare come doveva nel primo stint e siamo riusciti a restare col gruppo anche dopo una intensa lotta con Lewis, dove però ho avuto un bloccaggio alla partenza. Ad un certo punto, nel secondo stint, ci siamo resi conto che avevamo sbagliato a montare le medie, quando tutti gli altri erano su hard, non avevamo velocità ed era difficile spingere – racconta il messicano – dobbiamo capire cosa è andato storto, abbiamo cambiato molto la vettura, ma senza avere l’opportunità di testarla perché c’era pioggia in qualifica. Abbiamo compromesso tutto nello stint finale, con la strategia abbiamo perso un po’ di tempo. Siamo riusciti comunque a segnare il giro veloce della gara, non potevamo fare di più, ma almeno abbiamo un punto extra. E’ stata una corsa sulle montagne russe per me ultimamente, la pausa arriva al momento giusto per il team. Dobbiamo cercare di capire cosa sta succedendo, credo che sia l’obiettivo principale adesso. Dovremo ricompattarci e prenderci del tempo in questa pausa estiva, sperando che la seconda parte di stagione vada meglio. Mi godrò il tempo con la famiglia prima di riprendere gli allenamenti. Ci aspetta un lungo campionato”.