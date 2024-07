F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Che macchina guiderò in Olanda? Almeno ne avrò una”

Spa Francorchamps – Daniel Ricciardo conquista un punto a Spa grazie alla squalifica del vincitore George Russell. L’australiano aveva infatti mancato l’ingresso in zona punti proprio sul finale, quando a tre giri dalla fine viene sorpassato da Esteban Ocon. Un punto importante, sopratutto per il futuro di Ricciardo: sono tanti i rumor che lo vogliono su una Red Bull già a Zandvoort, e quando si ritrova Max Verstappen alle spalle, il pilota non esita a farlo passare. Daniel non si sbilancia, ci scherza su, ma emblematico è quel video postato da Verstappen dopo la gara, dove i due sorridono e fanno l’ok alla telecamera. Si è forse riunita la coppia Red Bull?

Ricciardo: “Solo poco tempo fa c’è chi diceva che non ci sarei nemmeno arrivato a Zandvoort”

“La giornata di oggi è stata molto simile a quella di ieri; sono abbastanza soddisfatto perché credo che abbiamo disputato una solida gara a due soste. Purtroppo, però, anche altri avevano adottato la stessa strategia e penso che il loro ritmo fosse leggermente superiore al nostro, quindi non è stato sufficiente per ottenere un risultato migliore. Esteban Ocon era generalmente un po’ più veloce e aveva anche gomme più fresche, quindi sono deluso del nostro risultato finale, nonostante abbiamo lottato duramente per mantenere il decimo posto negli ultimi giri – ha dichiarato Daniel prima della notizia della squalifica del vincitore – è stato comunque un weekend positivo e lascio Spa soddisfatto, è incoraggiante in vista della pausa estiva. Dopo la pausa, sono ansioso di tornare a Zandvoort e mantenere lo slancio delle ultime gare. Non so che macchina guiderò in Olanda, ma di sicuro ne avrò una. Non poco tempo fa c’è chi diceva che non ci sarei nemmeno arrivato a Zandvoort, ma ho fiducia che correrò, per ora mi accontento così”

Tsunoda: “Difficoltà per tutto il weekend”

Gara diversa per Yuki Tsunoda, che in gara non riesce a trovare il ritmo. Analisi successive rivelato che la vettura del giapponese abbia corso con dei problemi, che non gli hanno permesso di andare oltre la sedicesima posizione. A differenza del compagno di squadra, Tsunoda rende invece le cose difficili a Verstappen, che deve metterci del suo per superarlo. Che Yuki sappia qualcosa che noi, ancora, non sappiamo?

“Abbiamo avuto difficoltà a trovare il ritmo giusto durante tutto il weekend e anche nella gara di oggi. Non mi sono sentito completamente a mio agio e, stando a quanto riferito dai miei ingegneri dopo la gara, sembra ci sia stato un problema. Quindi, ci metteremo a sedere insieme per analizzare i dati approfonditamente. La strategia adottata oggi non ha sortito gli effetti sperati, ma eravamo consapevoli che sarebbe stata una sfida, data la nostra posizione di partenza. Continueremo a lavorare sodo come squadra e faremo tutto il possibile per mantenere la nostra posizione nel campionato costruttori, considerando quant’è competitivo il midfield.”