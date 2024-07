F1 | Sauber, Bottas: “Possiamo lottare per la zona punti”

Spa Francorchamps – Valtteri Bottas conquista l’ingresso in Q2 e scatterà dalla quattordicesima posizione nel Gran Premio del Belgio. Non ha avuto altrettanta buona sorte il compagno di squadra, Zhou Guanyu, che resta relegato alla ventesima posizione. Il cinese guadagna comunque una posizione grazie alle sessanta posizioni di penalità di Yuki Tsunoda.

Bottas: “Domani avremo una nuova opportunità”

“Credo che abbiamo fatto il massimo oggi, considerando le imprevedibili condizioni della pista. Siamo riusciti a fare dei buoni giri, e il risultato finale dimostra il nostro potenziale. Ogni giro sembrava diverso, ed era complicato valutare l’aderenza delle gomme, ma siamo riusciti a migliorarci all’ultimo tentativo del Q2 con un set di gomme nuovo, ricavandone la quattordicesima posizione. Le condizioni cambieranno ancora domani, ma siamo riusciti a girare molto nelle libere e abbiamo una buona comprensione del nostro set-up, possiamo giocarcela. Domani avremo una nuova opportunità e sarebbe bello concludere conquistando dei punti prima della pausa estiva. Abbiamo visto delle gare imprevedibili qui, ed è sempre il passo che conta, per cui vedremo cosa accadrà domani”.

Zhou: “Avremmo potuto fare meglio”

“Credo che abbiamo perso una occasione. Il primo tentativo sulle intermedie non era male, e credo che avremmo potuto raggiungere la top 15. In ogni caso, quando ho messo gomme nuove, la squadra mi ha tenuto in pit-lan per cronometrare il tempo d’uscita e sfortunatamente la strategia non ha funzionato. Sono finito in coda al trenino di vetture all’ultima chicane, ee con un solo giro per preparare le gomme, ed è stato impossibile migliorare il crono. E’ deludente perché credo che avremmo potuto fare meglio. Nonostante questo, sono fiducioso, potremo recuperare domani”.