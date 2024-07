F1 | Red Bull, Horner: “C’è tanto su cui riflettere in questa pausa”

Spa Francorchamps – Un weekend difficile per Christian Horner, che si è ritrovato a non festeggiare nessuno dei suoi piloti sotto al podio per il secondo weekend consecutivo. L’ottimo risultato delle qualifiche aveva forse dato delle speranze al team principal inglese, che dovrà passare la pausa estiva a capire perché la Red Bull non è riuscita a vincere nessuna delle ultime quattro gare. Un risultato inimmaginabile solo poche settimane fa, sopratutto considerando il dominio del 2023, dove la squadra austriaca vinse ventuno dei ventidue appuntamenti della stagione. Un calo forse attribuibile alla mancanza di Adrian Newey, il cui genio ha partorito queste vetture invincibili e che ora faticano a tenere il passo degli avversari ormai troppo vicini, se non ormai davanti.

Horner: “C’è tanto su cui riflettere in questa pausa”

“E’ stata una gara dura. Abbiamo terminato a 7 secondi dal leader, ammettiamolo, abbiamo faticato. Ci sono degli elementi positivi, Max ha allungato su Lando nel campionato e Checo ha conquistato il giro veloce. Ma è stata una gara faticosa: ci mancava il passo rispetto agli altri, ma congratulazioni a George e alla Mercedes per aver fatto una sola sosta, ha funzionato per loro – dichiara il team principal prima della notizia della squalifica – c’è tanto su cui riflettere in questa pausa. Continuiamo a guidare entrambe le classifiche mondiali, ma i nostri avversari si stanno avvicinando e di parecchio. Ci riuniremo lunedì, come sempre dopo una gara, e vedremo come poter tornare a lottare davanti per il resto della stagione”.