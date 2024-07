F1 | Red Bull, Horner: “Grande risultato per Checo”

Spa Francorchamps – Una qualifica positiva e senza lamentele, non accadeva da mesi per Christian Horner, che può finalmente festeggiare i successi di entrambi i suoi piloti. Max Verstappen dovrà scontare una penalità di dieci posizioni, ma è indiscutibile il suo dominio in qualifica. Chissà se l’assetto della vettura gli permetterà di essere altrettanto dominante in gara. Sergio Perez torna invece in prima fila, mancando la “pole position” per soli undici millesimi. Un risultato egualmente straordinario per il messicano, che avrà domani la possibilità di ribaltare il suo destino e convincere la Red Bull che quel rinnovo biennale non è stato un errore.

Horner: “Entrambi i nostri piloti si sono spinti al limite”

“Max era on fire oggi. Entrambi i nostri piloti si sono spinti al limite. Max lo è stato per tutta la sessione, sin dall’inizio. Ha disputato una qualifica eccezionale e avrebbe anche potuto restituire un set di gomme alla Pirelli. Ha usato meno gomme per arrivare in Q3, e li ha fatto solo due giri per prendersi la pole. Ma devo fare le mie più grandi congratulazioni a Checo, che con un set usato in Q3 è riuscito a fare un settore centrale pazzesco e avrebbe potuto così fare la pole, ma almeno ha ancora la prima fila. Un grande risultato. Max ovviamente partirà dall’undicesima posizione, ma come abbiamo già visto in passato, c’è molto che possiamo fare da li e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la gara.