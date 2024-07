F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Deluso dal risultato, soddisfatto dalla performance”

Spa Francorchamps – L’avventura di Daniel Ricciardo in qualifica termina con il Q2, dove l’australiano conquista la tredicesima posizione. Finale dolce amaro per l’australiano, che probabilmente sperava in qualcosa di più. Si ferma invece in diciottesima posizione Yuki Tsunoda, anche se il giapponese non ci mette tutto l’impegno richiesto: sono infatti sessanta le posizioni di penalità a suo carico e, qualunque fosse stato il risultato, Yuki sarebbe comunque partito dall’ultima casella.

Ricciardo: “Deluso dal risultato, soddisfatto dalla performance”

“Oggi mi sentivo in forma e pensavo avremmo ottenuto un risultato migliore del tredicesimo posto; sono deluso del risultato, ma soddisfatto della sessione e del passo che abbiamo mostrato, perché in generale credo che la nostra vettura avesse il potenziale per la Q3. In Q2, quando la pioggia ha iniziato a intensificarsi, abbiamo deciso di segnare il tempo un po’ prima nel caso le condizioni peggiorassero. All’inizio ci è sembrata la scelta giusta e siamo riusciti a migliorare leggermente il nostro tempo sul giro, ma non ha funzionato come sperato perché la pioggia si è calmata mentre eravamo ai box e gli altri hanno potuto migliorare i loro tempi. Mi sento a mio agio con l’asciutto e ci aspettiamo queste condizioni per domani; di solito qui si va per una sola sosta, ma il maltempo di oggi potrebbe aver ridotto l’aderenza della pista, portando a una possibile gara a due soste. Se così fosse, potrebbero aprirsi maggiori opportunità strategiche.”

Tsunoda: “La vettura è cambiata molto rispetto a ieri”

“Oggi le qualifiche non sono state normali per me, dato che ho una penalità sul motore per domani, quindi il mio obiettivo era fare un giro e valutare la sensazione con la macchina. La vettura è cambiata molto rispetto a ieri, quindi è stato importante assicurarsi che tutto funzionasse bene e raccogliere ulteriori dati. Domani concentreremo i nostri sforzi sulla gara, considerando che qui i sorpassi non sono facili e spesso si formano dei ‘treni DRS’. Cercheremo di massimizzare le potenzialità della macchina e della nostra strategia per ottenere il meglio per la squadra e, speriamo, conquistare alcuni punti.”