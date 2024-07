Ferrari | In Belgio arriva il podio per Charles Leclerc

La Ferrari ha conquistato il podio in Belgio con Charles Leclerc. Il monegasco ringrazia George Russell e la Mercedes, con la W15 del pilota inglese risultata essere sottopeso di 1.5 kg al termine della corsa, e quindi squalificata dalla gara che in precedenza era stata vinta dal britannico. Tornando al ritmo, il #16 è riuscito a stare con Hamilton quasi fino alla bandiera a scacchi, poi però si è dovuto difendere dal ritorno di Verstappen e di Norris, rimasti comunque dietro. Peccato per Sainz, sicuramente non agevolato dalla strategia.

NB: le parole di Vasseur sono state raccolte prima della squalifica di Russell

“Nel complesso, in termini di prestazione pura questa gara è stata di buon livello per noi, anche se avremmo preferito arrivare alla pausa estiva con un posto sul podio – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Siamo rimasti tutti sorpresi dal degrado molto basso delle Hard e al contrario di quello assai elevato delle Medium. Ciò ha significato che George (Russell) si è ritrovato con la strategia migliore e dietro di lui tutti i rivali diretti sono arrivati nell’ambito di dieci secondi, cosa che è in realtà molto positiva per lo sport e il campionato”.

“Il nostro ritmo complessivo è stato buono e oggi siamo riusciti a finire davanti alle due Red Bull e a una McLaren, un risultato che su una pista come Spa-Francorchamps non è poi così male per noi. Penso che questo fine settimana abbiamo fatto progressi a livello di prestazione ma ci mancano ancora uno o due decimi per poter lottare di nuovo per la vittoria. Ci concentreremo su questo a partire da domani e dopo la pausa per aumentare la nostra competitività per le prossime gare”.