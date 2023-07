F1 | Red Bull, Verstappen vince in scioltezza la Sprint e punta alla gara di domani

Ancora una vittoria per Max Verstappen, stavolta nella Sprint Race di Spa. L’olandese, che considera quella belga come una gara di casa, ha conquistato la pole position nella Shootout Qualifying, segnando un tempo di undici millesimi più veloce rispetto a quello di Piastri, secondo. Alla partenza, il pilota McLaren rientra subito ai box per montare le intermedie, mentre Max decide di rientrare al giro successivo. Il campione del mondo resta in seconda posizione fino al sesto giro, quando, con gas aperto, supera l’australiano alla Kemmel. Verstappen vince così la Sprint Race, ma per ripetersi in gara dovrà rimontare dalla sesta posizione. In pratica, un gioco da ragazzi.

“Sono soddisfatto. Stiamo andati sul sicuro: potevamo rientrare subito, certo, ma c’era il rischio di una Safety Car oppure di restar bloccati nei box, sarebbe stato rischioso. Abbiamo perso una posizione, però meglio che perderne sei per altri motivi. Avevamo un buon passo, ho superato Piastri e ho controllato la gara – ha raccontato il campione del mondo – finora è stato un weekend molto forte, la vettura è buona, nonostante la poca attività in pista. Abbiamo subito trovato la finestra e non ho molto di cui lamentarmi. Domani parto sesto, non so quanto ci metterò a tornare in testa, l’importante è vincere”.