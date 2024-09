F1 | Red Bull, Verstappen: “Gara solitaria, ho fatto del mio meglio gestendo il passo fino alla fine”

Un secondo posto che vale d’oro quello conquistato quest’oggi da Max Verstappen a Marina Bay. L’olandese, protagonista ieri di un’ottima qualifica che lo ha visto conquistare la prima fila condivisa con il poleman nonché rivale al titolo Lando Norris, ha ottenuto il massimo risultato possibile in una gara dove l’inglese della McLaren è stato dominatore incontrastato.

In un weekend, che avrebbe potuto riservare non poche insidie, il tre volte campione del mondo lascia Singapore avendo perso solamente sette punti nel confronto diretto con Norris. Un divario ora sceso a 52 punti, a sei gare più tre Sprint alla fine della stagione, che non lascia tranquillo un Verstappen che auspica un cambio di passo prestazionale da una parte di una RB20 che non vince una gara da giugno (GP Spagna, proprio con Max).

“Ho corso di fatto da solo, ho cercato di fare del mio meglio gestendo il mio passo fino alla fine – ha dichiarato Verstappen a fine gara – Il primo stint è stato un po’ difficile per noi perché c’era degrado pesante. Il secondo è andato meglio ed ero a mio agio. Credo che in un weekend dove sapevamo che avremmo faticato, arrivare secondi è un buon risultato. Chiaramente non siamo contenti del secondo posto, però dobbiamo cercare di migliorare sempre di più, ed è quello che cercheremo di fare”.

Sul giro più veloce, strappato da Daniel Ricciardo a Norris nel finale, che ha tolto all’inglese il punto addizionale, Verstappen ha detto: “Si certo, però continuerà a cambiare. Noi dobbiamo continuare a spingere e dobbiamo cercare di ribaltare la situazione. Non posso sempre finire dietro. Vediamo un po’ come andranno le cose”.

Sulle difficoltà fisiche che comporta per i piloti l’appuntamento di Marina Bay: “Qui le gare sono sempre dure, fa molto caldo ed è una corsa in generale molto lunga. Per cui non vedo l’ora di riposarmi un po’”.

