F1 | Norris supremacy a Marina Bay: “Gara fantastica nonostante qualche rischio di troppo”

Gara letteralmente dominata. Non si potrebbero utilizzare altre parole per descrivere il Gran Premio di Singapore disputato dall’alfiere della McLaren. L’inglese infatti, autore ieri di una grande pole position, è stato perfetto in partenza riuscendo a conservare la prima posizione fino alla bandiera a scacchi con oltre 20 di vantaggio sul rivale nella corsa al titolo Max Verstappen. L’unico avversario di Norris è stato… Norris stesso, con Lando protagonista di alcune sbavature che potevano costargli caro in ottica iridata.

Un successo, quello ottenuto a Marina Bay con il giro più veloce strappato a Norris da Daniel Ricciardo, che permette a Lando di rosicchiare altri punti a Verstappen portandosi a 52 lunghezze dall’olandese a sei gare dalla conclusione del Mondiale.

“È stata una gara fantastica, forse ho preso qualche rischio di troppo con qualche spavento, però penso di averla controllata abbastanza bene – ha dichiarato Norris al termine del GP – La macchina è stata eccezionale, ho potuto spingere: per tutta la gara siamo volati. Alla fine mi sono concesso del relax, è stata una gara dura e ora sono senza respiro ma mi sono divertito”.

L’inglese, a precisa domanda sulle sbavature commesse in gara, ha risposto: “Non è che stessi spingendo in modo esagerato, ma alle volte capita che ti rilassi troppo ed è quello il problema. Forse sono state entrambe le cose, ma non saprei bene cosa sia successo. Però la cosa più importante è non aver avuto danni eccessivi. Ho spinto, volevo vincere bene portando a casa il massimo bottino di punti e sono contento anche per il podio ottenuto da Oscar. È una bella giornata per il team”.

Norris, discutendo della sforzo fisico che comporta da parte dei piloti la corsa di Marina Bay, ha detto: “È stata una gara simile a quello del Qatar dello scorso anno, magari avrei potuto essere più tranquillo ma va tutto bene a parte qualche vertigine”.