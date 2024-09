F1 | McLaren, Piastri si gode il podio a Marina Bay: “Bella gara di rimonta dopo le qualifiche di ieri”

Il terzo posto ottenuto da Oscar Piastri completa una domenica da incorniciare per la McLaren che con Lando Norris ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Singapore. Dopo il quinto tempo ottenuto ieri in qualifica, l’australiano è riuscito a recuperare psoizioni arrivato fino alla P3 grazie all’ottima strategia che lo ha visto allungare il primo stint fino al giro 39, beneficiando della gomma hard più fresca rispetto alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Una situazione che di fatto ha avvantaggiato l’alfiere della McLaren che ha ottenuto altri punti importanti per Woking che, nel confronto diretto con Red Bull, ha consolidato la propria leadership nel Mondiale costruttori.

“È stata una bella gara con una bella rimonta dopo le qualifiche di ieri – ha dichiarato Piastri al termine della gara . Ieri non è bastato il mio miglior pomeriggio, tornare sul podio è un gran bel risultato. Grazie al team abbiamo potuto contare su una vettura eccezionale e abbiamo portato a casa un bel bottino di punti”.

Piastri, discutendo del muro toccato dal compagno di squadra in due occasioni in gara, ha detto: “No, non penso di aver toccato alcun muro questa volta. Con Russell a curva 1 è stato un momento complicato, ma alla fine ho cercato di restare tranquillo perché avevo un distacco enorme da recuperare per cui non ho voluto correre troppi rischi. Spero di non lasciare troppo lavoro ai meccanici non avendo toccati questa volta, perché le scorse settimane li avevo fatti lavorare abbastanza”.