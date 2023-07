F1 | Red Bull, Verstappen: “Con questa macchina dovrei essere sempre davanti”

Max Verstappen ha abdicato dopo la quinta pole position consecutiva. Sul tracciato dell’Hungaroring l’olandese non è riuscito a monopolizzare l’ennesima scena sul giro secco, dovendosi arrendere nel finale alla Mercedes di Lewis Hamilton. Nonostante la lotta per la pole, persa per soli tre millesimi, il due volte campione del mondo non fa drammi anche se ha sottolineato la mancanza di quel bilanciamento ideale che ha influito sulla prestazioni finale.

“Ho faticato per tutto il weekend nel trovare il giusto bilanciamento. Ho avuto alti e bassi in tutte le sessioni – ha dichiarato Verstappen al termine della qualifica – Oggi anche in qualifica è stato davvero difficile trovare la fiducia per attaccare le curve. Credo che il mio primo tentativo nel Q3 sia stato davvero buono, ma poi nel secondo tentativo non ho trovato il feeling e ho cercato di spingere ma poi perdi sia anteriore che posteriore. Con la macchina che abbiamo normalmente dovrei essere davanti, ma in questo weekend non siamo stati totalmente sul pezzo. Mi sarebbe piaciuto avere un bilanciamento più sull’anteriore per attaccare in qualifica”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Credo che l’aggiornamento funzioni, ma non siamo riusciti a mettere tutto insieme a livello di bilanciamento. Oggi eravamo imprevedibili e non siamo stati come volevamo. Ma chiudere con il secondo tempo non è male”.