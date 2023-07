F1 | McLaren, il terzo tempo non soddisfa Lando Norris

Dopo l’ottima prestazione ottenuta nel weekend di casa di Silverstone, la McLaren era chiamata a dare continuità su un tracciato completamente differente come l’Hungaroring. E finora i riscontri maturati in pista sono stati molto positivi per la scuderia di Woking. La McLaren ha infatti ottenuto una terza e quarta posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, che permettono alla squadra inglese di monopolizzare la seconda fila dello schieramento in vista della gara di domani.

Nonostante l’ottima posizione conquistata nel pomeriggio dell’Hungaroring, non è mancato del rammarico in Lando Norris convinto di poter far meglio limando decimi al tempo finale segnata in Q3.

“Se sono soddisfatto? Ma in realtà sono un po’ deluso, soprattutto se arrivi ad un decimo dalla pole – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Nel complesso sono contento perché il team ha fatto un buon lavoro, terzo e quarto posto, ma come pilota non sono felicissimo. Penso di aver commesso dei piccoli errori che mi sono costati cari oggi”.

Norris, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Ci sono sempre delle piccole cose, bisogna mettere insieme il giro. Non è stato un giro pulito per me, sicuramente potevo andare un decimo più veloce. È un po’ frustrante, ma il terzo posto è una buona posizione per domani. Venerdì il passo gara è stato molto forte, probabilmente simile a Silverstone. È una pista dove è difficile superare, speriamo di poter fare buoni punti domani”.