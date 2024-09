F1 | Red Bull, Newey: “Coinvolto nello sviluppo della vettura fino ad aprile”

Quella vista in pista negli ultimi mesi è una Red Bull lontana, lontanissima, parente di quelle ammirata ad inizio stagione e soprattutto nel trionfale e dominante campionato 2023. Sarà un caso o meno ma da quando Adrian Newey, che dal prossimo anno lavorerà in Aston Martin dove cercherà di portare al vertice la scuderia di Silverstone sfruttando il nuovo regolamento 2026, ha lasciato la squadra di Milton Keynes questa ha perso competitività subendo il ritorno della McLaren che l’ha sopravanzata nel Mondiale costruttori.

Interpellato sulle cause che avrebbero favorito le difficoltà della RB20, Newey ha preferito non parlarne affermando di essere oramai fuori dalla Red Bull e che l’ultima volta in cui è stato attivamente presente nelle dinamiche della monoposto risale al Gran Premio del Giappone dello scorso aprile.

“Non posso proprio commentare perché sono fuori, questo significa che non ho potuto contribuire allo sviluppo della vettura da aprile – ha dichiarato Newey al podcast di Autocar – Non so perché la squadra è meno competitiva in questi ultimi tempi, non sono più coinvolto”.

Newey, continuando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “In questo periodo mi trovo in una sorta di semi-libertà, l’ultima volta che mi ha visto coinvolto con una Formula 1 è stato il weekend di Suzuka. Da quel momento mi sono congedato dalla Formula 1 e ho concentrato tutte le mie attenzioni sulla RB17”.