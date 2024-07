F1 | Red Bull, Perez: “La strategia aggressiva ha funzionato”

Budapest – Sergio Perez salva il salvabile, terminando il Gran Premio d’Ungheria in zona punti. Il pilota messicano riesce agilmente a risalire la classifica dalla sedicesima posizione – rimediata dopo il crash in qualifica in Q1 – e presto si ritrova in zona punti. Alla bandiera a scacchi il messicano è settimo, solo due posizioni dietro il compagno di squadra Max Verstappen. E’ forse il meglio che Checo potesse sperare per questa gara, date le performance della Red Bull rispetto agli avversari, ma chissà se questo basterà a confermarlo per il resto della stagione.

Perez: “La mia squadra si merita la mia versione migliore”

“Credo che non avremmo potuto fare di più; sorpassare era impossibile nel primo stint sulle hard. La nostra è stata una strategia aggressiva, ma ha funzionato bene: abbiamo fatto le giuste scelte, risalendo la classifica. La squadra ha dovuto ricostruire la vettura stanotte ed è un bene che io sia riuscito a sentirmi un tutt’uno con la vettura. Il team è stato incredibile, ma io dovrò massimizzare le mie performance per raggiungere i loro livelli – continua Checo – la cosa che più importa per me è la squadra e tutti coloro che lavorando con me: gli devo la mia versione migliore, se la meritano. Resto a testa bassa: continuerò a migliorare e tornerò in forma. Credo che abbiamo il passo per lottare davanti, oggi lo abbiamo dimostrato ed è solo questione di tempo perché possiamo tornare sul podio”.