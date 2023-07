F1 | Red Bull, Perez costretto al ritiro dopo il contatto con Hamilton

Sprint Race sfortunata per Sergio Perez a Spa: il messicano è riuscito a segnare solo l’ottavo miglior tempo nelle Shootout Qualifying, condannandosi a partire dal fondo nella mini gara. Dopo diversi giri di formazione, Perez è il primo, tra i du piloti Red Bull, a rientrare ai box per montare le intermedie, rientrando poi in quarta posizione. Da li comincia la lotta con Hamilton, che culmina, dopo sei tornate, in un contatto tra i due, dove è lap RB19 ad avere la peggio. La vettura resta danneggiata sulla fiancata destra, ed Hamilton, Sainz e Leclerc superano tutti Perez nel tempo della Eau Rouge. Quando il danno è evidente, Checo quasi finisce in ghiaia: è così costretto a rientrare ai box, terminando la sua Sprint Race con il ritiro, mentre la Direzione Gara commina cinque secondi di penalità a Lewis Hamilton.

“Abbiamo riportato tanti danni per il contatto con Lewis: ha preso la parte interna della macchina. Una volta compresa la gravità del danno ci siamo ritirati. E’ stato un incidente che ha posto fine alla mia gara, ora guardo a domani e spero di poter recuperare i punti persi oggi”.