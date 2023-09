F1 | Red Bull, Perez confida nel passo gara per conquistare il podio

Sergio Perez scatterà dalla quinta posizione nel Gran Premio d’Italia. Una qualifica senza loda e tanto meno infamia, per lui, che fa il suo e porta la vettura sana e salva al traguardo. Un sabato in cui nemmeno il compagno di squadra Max Verstappen ha brillato – l’olandese è secondo, in pole Carlos Sainz – con la stessa RB19 che non riesce a dominare sul giro secco. Se Verstappen si ferma a tredici millesimi dalla pole, Perez è invece in terza fila con un gap di quattro decimi dallo spagnolo. L’obiettivo, ovviamente, è risalire fino al podio.

“Non è stata una bella giornata. Abbiamo montato il nuovo motore e penso quindi gran parte delle FP3; non è stato ideale e non siamo riusciti a testare le soft prima della qualifica, non eravamo preparati per il Q3. In ogni caso, non credo che abbiamo massimizzato la nostra performance, non abbiamo dimostrato il nostro reale potenziale – ha sentenziato Perez – la squadra, comunque, ha fatto un lavoro assurdo nel preparare la vettura in tempo per la qualifica. Il venerdì è andato molto bene e avevamo un ottimo passo gara, ma oggi non siamo riusciti a fare il massimo. Sono ottimista per domani, possiamo comunque sfruttare il nostro passo gara e speriamo di risalire la classifica”.