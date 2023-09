F1 | Red Bull, Verstappen si arrende alla furia rossa

E’ stata sua per ben otto volte, quest’anno, ma a Monza Max Verstappen ha dovuto lasciar strada ai padroni di casa. Carlos Sainz conquista la pole position, ma tra lui e il campione Red Bull passano solo tredici millesimi. Nello scenario brianzolo Verstappen sembra quasi un intruso: la folla acclama le rosse, Sainz e Leclerc si prendono i riflettori, ma come si dice, è solo la qualifica. Nelle tre sessioni di libere, e così in qualifica, Carlos Sainz ha sempre avuto quel guizzo in più sul giro secco, mentre Verstappen non è mai riuscito ad essere perfetto; così in qualifica, dove nel Q1 viene cancellato un crono dell’olandese, per aver oltrepassato i track limits alla Lesmo, e così nel Q3, quando la posteriore sinistra sfiora la ghiaia. Le libere, però, parlano chiaro anche a favore di Max: sul passo gara la Red Bull sembra non avere eguali, ed è solo questione di tempo perché Verstappen possa riprendersi la posizione che gli spetta. Intanto i tifosi possono godersi il momento, e chissà che i padroni di casa non possano regalare una sfida, o quantomeno una partenza, che tenga col fiato sospeso.

“La qualifica è stata davvero serrata e le Ferrari sono state veloci sin dall’inizio del weekend. Abbiamo fatto di tutto per essere il più competitivi possibile e sono felice del mio crono nel Q3, non ho rimpianti. Non era abbastanza per la pole, ma sappiamo che abbiamo un’ottima vettura. Ora ce la giochiamo sul passo gara e se il nostro sarà migliore, come sempre, non esiteremo a mettere pressione. Speriamo di poter gestire le gomme meglio di Carlos e Charles, ma vedremo come andrà domani. Sono felice del set-up per la gara e speriamo di essere ripagati. So che la vittoria è possibile. Conquistarne dieci consecutive sarebbe stupendo, ma dovremo concludere la gara nel miglior modo possibile”.