Formula 1 | Ferrari, Sainz sogna la vittoria a Monza

Carlos Sainz ha conquistato una pole position stratosferica a Monza. Per soli 13 millesimi, il pilota della Ferrari ha avuto la meglio di Max Verstappen, indiscusso dominatore di questo campionato. Con il suo giro, lo spagnolo si è assicurato la quarta partenza davanti a tutti della sua carriera, la prima della stagione dopo le tre dello scorso anno. Emozionato dopo le qualifiche, il #55 non vuole partire battuto domani, pur consapevole di avere a che fare con una Red Bull praticamente imbattibile sul ritmo gara. L’obiettivo sarà quello di non commettere alcuna sbavatura per assicurarsi il piazzamento migliore possibile, ma sognare non costa nulla.

“Ho trovato subito un buon set-up – ha detto Sainz in mixed zone. Sin dalla prima sessione di prove libere la vettura si è adattata molto bene alla pista e abbiamo fatto un buon lavoro. Durante gli altri turni siamo migliorati sempre di più e questo ci ha permesso di lottare per la pole e fare un giro rischioso, a manetta, ma che ha funzionato, e adesso partiamo primi. L’energia dei tifosi da mercoledì ad oggi, con il compleanno venerdì, la pista, il paddock, c’è un sostegno che vi assicuro aiuta. La scia di Max nel giro veloce? L’obiettivo era quello di avere una macchina davanti, ma è così per tutti penso. Lui stesso aveva Charles davanti, e Charles anche (non è così, ndr). Cinque/sei secondi di distacco ti dà un km/h nel rettilineo”.

“E’ stata una pole difficile, tutti e tre parlavamo quanto abbiamo rischiato, ci siamo divertiti ed è stata una bella qualifica. Max battibile? Vedremo, il passo lo dirà: io so che domani andrò in gara pensando di poter vincere facendo tutto perfettamente, poi se nel ritmo saranno più veloci loro, prima o poi ci passeranno, magari al pit-stop, sennò, se dovessimo essere tirati, farò il possibile per stare davanti”.