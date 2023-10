F1 | Red Bull, Perez allontana i rumors sul suo ritiro

Quello che sta trascorrendo Sergio Perez non è un periodo affatto semplice. Non solo per quanto sta accadendo in pista, dove è protagonista di evidenti difficoltà che lo hanno portato ad accumulare un’assiderale distanza dal compagno di squadra Max Verstappen, laureatosi campione del mondo nell’ultimo appuntamento disputato a Losail, ma anche per questioni riguardanti i rumors che lo vorrebbero annunciare il ritiro nell’appuntamento casalingo di Città del Messico che si disputerà tra due settimane.

Recentemente il diretto interessato ha voluto fare chiarezza sulle voci che lo vedono al centro della ribalta mediatica: “Bene, in questo momento ho un contratto per il prossimo anno. E sarà importante trascorrere un buon anno – ha dichiarato Perez, citato da Sports Illustreted – Ho la motivazione per continuare e voglio restare per altri anni”.

Perez, completando il proprio discorso, ha poi aggiunto: “Credo di avere ancora molto da dare in Formula 1. Mi piacerebbe rimanere in F1 per almeno altri 3-4 anni”.

A cinque gare dalla conclusione della stagione Perez occupa il secondo posto nel Mondiale piloti, potendo contare su un vantaggio di 30 punti da Lewis Hamilton e di 41 da Fernando Alonso. La Red Bull, come ammesso dal team principal Chris Horner, vorrebbe centrata la doppietta iridata che la scuderia di Milton Keyens non ha mai ottenuto nella propria storia.